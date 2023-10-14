شكرا لقرائتكم خبر عن «إس اند بي» و«ناسداك» يغلقان على تراجع وسط توترات الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز وناسداك على تراجع، الجمعة، إذ أدت بيانات ضعيفة لثقة المستهلكين والصراع في الشرق الأوسط إلى إحجام المستثمرين عن الرهانات عالية المخاطر ومحت أثر أرباح فصلية إيجابية لعدد من أكبر البنوك الأمريكية. واستهلت مؤشرات وول ستريت الثلاثة التداولات على ارتفاع لكن الوضع تبدل بعد أن أظهرت القراءة الأولية لثقة المستهلك الأمريكي انخفاضا حادا في أكتوبر/ تشرين الأول.

كما يراقب المستثمرون الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، حيث قالت إسرائيل، الجمعة إنها نفذت عمليات داخل قطاع غزة في أول إعلان يعكس بدء عمليات برية في القطاع.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.66 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 4328.34 نقطة، كما تراجع ناسداك 166.98 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 13407.23 نقطة. أما المؤشر داو جونز الصناعي فارتفع 39.41 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 33673.39 نقطة عند الإغلاق.

الأسهم الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة بعد أن غذت بيانات التضخم الأمريكية مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما فاقمت بيانات التضخم الضعيفة من الصين المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%. وكانت أسهم شركات التعدين وشركات النفط والغاز من بين عدد قليل سجل مكاسب مع ارتفاع أسعار سلع أولية من بينها النفط والنحاس.

وعند الإغلاق، تراجعت مؤشرات داكس الألماني -1.55% وفوتسي البريطاني -0.59% وكاك الفرنسي -1.42%.

الأسهم الآسيوية

وانخفضت الأسهم الآسيوية أيضا متأثرة ببيانات واردة من الصين أشارت إلى استمرار الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت الأسهم اليابانية، الجمعة غير أن خسائر المؤشر نيكاي الياباني كانت محدودة بسبب قفزة بلغت 5.75 بالمئة لسهم فاست ريتيلينج ذي الثقل على المؤشر، وهي الشركة المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بعد تقرير أرباح قوي. وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.55 بالمئة عند 32315.99، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.44 بالمئة.