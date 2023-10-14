شكرا لقرائتكم خبر عن 3,8 تريليون دولار خسائر في المحاصيل والمواشي بسبب الكوارث خلال 30 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة أن الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان تسببت بخسائر بقيمة 3,8 تريليون دولار من المحاصيل والمواشي على مدى 30 عاما. وتسببت الفيضانات والجفاف والحشرات الغازية والعواصف والأمراض والحروب في خسارة حوالى 123 مليار دولار سنويا من إنتاج الاغذية بين عامي 1991 و2021، أي ما يعادل 5% من إجمالي الإنتاج أو ما يكفي لإطعام ما يصل إلى نصف مليار شخص سنويا، وفقا لما ذكرته الفاو في تقرير.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها المنظمة الأممية بهذه التقديرات، بهدف الوقوف على حجم تكاليف الكوارث على المستوى العالمي والفردي.

وقال نائب رئيس دائرة الإحصاءات في المنظمة بييرو كونفورتي لوكالة فرانس برس إن «المجتمع الدولي يدرك أن الكوارث... تتزايد بشكل هائل... وزادت أربع مرات منذ السبعينات» ولها تأثير متزايد على إنتاج الغذاء.

وخلص تقرير منظمة الأغذية والزراعة بعنوان «تأثير الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي» إلى أن الكوارث تتزايد حدة وتواترا من 100 سنويا في السبعينات إلى 400 سنويا في العقدين الماضيين. ويعد تغير المناخ مسؤولا بقدر الانسان عن الأمراض التي تصيب المواشي.

وقالت الفاو «أن تتعرض الزراعة في العالم لاضطرابات إضافية بسبب المخاطر والتهديدات الكثيرة مثل الفيضانات وشح المياه والجفاف وانخفاض المحاصيل الزراعية والموارد السمكية وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي». (أ.ف.ب)