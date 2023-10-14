شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تقدم 9.7 مليون دولار للشركات الناشئة وتوفر آلاف فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر
1- 29.145 ألف عدد الأفراد الذين تلقوا تدريب في مجال الإبداع أو ريادة الأعمال من خلال برامج أو أنشطة تدار/ تنظم من قبل المركز سواء كانوا طلاب، خريجين رواد أعمال أو موظفين.
2- 670 فكرة إجمالي عدد الأفكار التي تولدت من الأفراد/الفرق كنتيجة للأنشطة/البرامج التي ينظمها/ يديرها المركز.
3- 2014 إجمالي عدد رواد الأعمال الذين لديهم أفكار فعليه وتم دعمهم من خلال إحدى أنشطة وبرامج المركز.
4- 361 عدد الشركات الناشئة التي تم دعمها من خلال إحدى برامج المركز.
5- 9183 عدد فرص العمل المتولدة من خلال برامج المركز المختلفة.
6- 85 عدد الشركات التي تم إنشائها من خلال المشاركة في إحدى برامج المركز.
7- 4 عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها من خلال إحدى برامج المركز.
8- 9.66 مليون دولار إجمالي حجم التمويل (منح /جوائز مالية/ استثمار....) الذي تم الحصول عليه عن طريق المركز.
9- 3 مجمعات إبداع.
10- 393 عدد الكيانات المتعاونة مع المركز في تنفيذ برامج/أنشطة متعلقة بالإبداع وريادة الأعمال.
تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة للتوسع فى مراكز الإبداع بهدف الوصول إلى مركز إبداع بكل محافظة، وافتتحت الوزارة 8 مراكز فى 2022 وهو ما يعكس اهتمام الدولة ببناء قدرات الشباب ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتم إنشاء 9 مراكز جديدة فى 2023، وسيتم افتتاح 5 مراكز أخرى فى المرحلة الثالثة فى 2024 للوصول إلى 25 مركزا.
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