شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق.. الطماطم تبدأ 6.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 فى جولة بأحد أسواق القاهرة الكبرى أسعار الخضروات المختلفة للمستهلكين حيث سجلت الطماطم انخفاض لليوم الثانى على التوالى ليتراوح سعر الكيلو بين 6.5 إلى 10 جنيهات كما سجل سعر البصل انخفاض إلى 20 جنيها للبصل الأحمر مقابل مستويات وصل 28 جنيها قبل أسبوعين من الآن.

فى ذات السياق سجل سعر كيلو البطاطس 12 جنيها وبلغ سعر كيلو الليمون انخفاض إلى 15 جنيها للمستهلكين وبلغ سعر الجزر 30 جنيها وسجل سعر الثوم 50 جنيها.

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر العنب 25 إلى 35 جنيها والجوافة من 5 إلى 10 جنيهات وسجل سعر الموز 12 إلى 15 جنيه والرمان 20 جنيها والبلح 10 إلي 45 جنيها حسب النوع.