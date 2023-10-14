الاقتصاد

دبي تستقبل 11.1 مليون سائح دولي في 8 أشهر بنمو 22%

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
استقبل القطاع السياحي في دبي نحو 11.1 مليون سائح دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بنمو بنسبة 22%، مقارنة مع 9.12 مليون سائح دولي خلال الفترة المقابلة من العام 2022.
وأشارت البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن أعداد السياح الدوليين في المدينة خلال 8 أشهر، تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 2.3%، مقارنة مع 10.85 مليون سائح خلال الفترة المقابلة من العام 2019.
وبحسب البيانات، حقق القطاع الفندقي معدلات إشغال قوية بلغت 76% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 71% في الفترة المقابلة من العام 2022.
وتجاوز الإشغال الفندقي خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2023، معدلات الإشغال المسجلة في مرحلة ما قبل الجائحة عند 73% في العام 2019، وذلك على الرغم من زيادة المعروض الفندقي نحو 25% خلال نفس الفترة، ما يؤكد الأداء القوي للقطاع الفندقي في المدينة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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