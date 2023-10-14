شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد» يرفع توقعات النمو في أبوظبي إلى 4.6%.. ودبي 3.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي لاقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 4.6%، من توقعات سابقة 3.9% في مايو/أيار الماضي، فيما أبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي لاقتصاد دبي عند 3.8%، بحسب ما كشفته لـ«الخليج» متحدثة باسم الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالنسبة إلى عام 2024، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3% في أبوظبي و3.8% في دبي.

وتوقع الصندوق أن «تدعم الخدمات المالية والأنشطة المتعلقة بالسياحة والنفقات الرأسمالية نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على المدى القريب»، مشيراً إلى أن «إنتاج النفط في الإمارات يتماشى مع اتفاقيات أوبك+».

وفي سياق متصل، اجتمع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي العيد خلال زيارة البعثة الأخيرة إلى دولة الإمارات، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة. واجتمعت بعثة صندوق النقد الدولي مع العديد من أصحاب القرار وصنّاع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية، لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات.

وفي ختام الاجتماعات، أشاد صندوق النقد الدولي بالحوار البنّاء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية، وأصدر بياناً حــول أبــرز النتائــج التي توصلوا إليها.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة.