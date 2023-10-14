شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: لا خطط لفصل اقتصادنا عن الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل احتمال فصل اقتصاد التكتل عن الصين، على الرغم من التوترات مع بكين.

وقال في تصريحات ، اليوم السبت، إن التجارة بين الصين وأوروبا، كبيرة جدًا إلى الحد الذي يجعل الانفصال، إذا كانت هناك رغبة في ذلك، غير ممكن، موضحًا أن الهدف هو تقليص "الاعتماد المتبادل المفرط" حال الضرورة.

العلاقات مع الصين

برر بوريل، نهج الاتحاد الأوروبي بالدروس المستفادة من الماضي، مشيرًا إلى حقيقة أنه أصبح واضحًا، خلال الجائحة، أنه لم يعد يتم إنتاج جرام واحد من الباراسيتامول في أوروبا، بسبب الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع.

ويزور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، الصين، حيث يشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي الـ 12 بين دول الاتحاد والصين.

ووصف على موقع التواصل الاجتماعي إكس زيارته بأنها "مهمة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الرئيسية مع السلطات الحكومية والعلماء وممثلي قطاع الأعمال".