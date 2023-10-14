شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مؤتمر المستثمرات العرب 30 أكتوبر بمشاركة 32 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، عن انطلاق مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية في دورته 26 تحت شعار "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى - الشباب محور التنمية فرص وتحديات" وبرعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية المنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023

وقالت الدكتورة هدى يسى فى مؤتمر، إن افتتاح المؤتمر فى جامعة الدول العربية " بيت العرب" ، والافتتاح الرسمى للمؤتمر والمعرض بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء بحضور عدد كبير من السفراء منهم صربيا المملكة الأردنية الهاشمية اليابان، فنزويلا، أذربيجان، وممثلى الوزارات الراعية والشركات الداعمة أبرزها شركة استادات الوطنية للإنشاءات الرياضية.

وكشفت عن حضور وفود رفيعة المستوى من ممثلى 4 قارات حيث تضم للمرة الثانية حرم رئيس جمهورية صربيا السيدة تمارا فوتشيتش وتشارك كرئيس شرفى للمؤتمر، وكل من حرم رئيس جمهورية جامبيا فاتوماتا باه بارو وحرم رئيس ولاية بينو السابق السيدة يونيس أورتوم كضيوف شرف وعدد من الشيوخ والأمراء والوزراء من السعودية أبرزهم الأميره مشاعل العتيبي و ديمة بنت فهد بن مشارى بن عبد العزيز آل سعود ، ومن الكويت الشيخة إيمان الرويلي والدة الشيخ حمد آل الصباح وسمو الشيخة مريم الصباح " مرايم الخير" ، والشيخ عزام الصباح القنصل الفخري لجمهورية القمر المتحدة ومن البحرين أحلام جناحي رئيس جمعية سيدات أعمال البحرين التي تترأسها شرفيا الأميرة سبيكة ال خليفة علي رأس وفد رسمي من دولة البحرين

ومن بين الوفود رفيعة المستوى أيضا وممثلى 32 دولة عربية وأفريقية ودولية، نجلة رئيس نيجريا السابق فاطيمة بوهاري ، وفيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني ومستشار ملك الأردن ونائبا عنه المهندس عبدالحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني رئيس جمعية الفنادق الأردنية ، وجوديث مكواندا -وزير الدولة لشؤون المقاطعات والتفويض – زيمبابوى ، و ديو ماتوك دينج -وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان و جلعاد تيري -المدير التنفيذي لمركز تنزانيا للاستثمار .وعدد من السفراء والسلك الدبلوماسي.

كما يشهد المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية رعاية وزارات و الطيران المدني، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التضامن، المالية، التعليم العالى والبحث العلمى، و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيئة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومحافظة جنوب سيناء ،الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاء النجاح من شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى.

وأكدت هدى يسى ، أن المؤتمر يأتى فى ظل تأكيدات الدولة على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات حتى تتبوأ دول القارة مكانتها وإقامة الشراكات العربية والإفريقية والدولية والاستفادة من التكنولوجيا العالمية ، كما يهتم بالشباب وبحث آليات تمكينهم ، وتوفير فرص العمل لهم. وأيضا مناقشة مبادرة "عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية" ،للسياحة العلاجية حيث قام الاتحاد بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع شخصيات ذو مكانة رفيعة ببعض الدول الإفريقية، للإيفاد إلى مصر وإجراء عدد من العمليات بكبرى المستشفيات المصرية ومنها مستشفيات وزارات الدفاع ، والطيران المدنى ، الى جانب الترويج للسياحة و للمزارات الدينية ورحة العائلة المقدسة فى مصر والأردن والعمل على بناء جسور تعاون مشترك عربي إفريقي.