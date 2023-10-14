شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنظم البرنامج التدريبى الخاص بإدارة المخاطر بشركات الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ومعهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية) وصندوق حماية المستثمر، تم عقد البرنامج التدريبي الخاص بإدارة المخاطر بشركات الأوراق المالية لمدة 5 أيام غير متتالية بدءاً من 2-أكتوبر-2023 حتى 12-أكتوبر-2023 بواقع 5 ساعات تدريب في اليوم الواحد ليصل إجمالي عدد ساعات التدريب إلى 25 ساعة.

وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية بأن البرنامج شهد مشاركة نحو 25 من مديري المخاطر ومديري الحسابات ومنفذي العمليات بشركات الأوراق المالية، وسيتم إعادة البرنامج لعدة دورات قادمة لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الكوادر المعنية للمشاركة وتعريفهم بالمنهجيات الخاصة بإدارة المخاطر للحفاظ على مصالح الشركات والعملاء. وأضاف الشيخ: أُثمن مجهود فريق عمل البورصة الذي قام بإعداد المحتوى العلمي للبرنامج وشارك في تقديمه.

ويهدف البرنامج لتعريف المشاركين بالإطار القانوني والقواعد المنظمة لنشاط إدارة المخاطر بشركات الأوراق المالية وإبراز دور لجنة المخاطر والتعريف بتشكيلها ومهامها بالإضافة إلى شرح مفصل للمخاطر السوقية ونماذج قياسها المختلفة وتطبيقاتها العملية، ويختتم البرنامج بمخاطر الائتمان المرتبطة بالشراء الهامشي ومخاطر السيولة والملاءة المالية، وأيضا المخاطر المؤسسية وأنواعها ومراحل إدارتها وآليات التعامل معها