شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تنجز استحواذها على «أكتيفيجن» بـ 69 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت شركة مايكروسوفت استحواذها على شركة «أكتيفيجن بليزارد» مقابل 69 مليار دولار، وفقاً لملف تنظيمي قدمته الشركة الجمعة. وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ «مايكروسوفت» الممتد 48 عاماً، وتأتي بعد أن تغلبت الشركة على المخاوف بشأن المنافسة من الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة وأوروبا، وحصلت على حكم إيجابي من قاضي المقاطعة الأمريكية.

وأعطت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة موافقتها على الصفقة في وقت سابق الجمعة، مما مهد الطريق لإتمام الصفقة.

وتمنح الصفقة، التي تم الإعلان عنها في يناير 2022، مايكروسوفت مجموعة ضخمة من امتيازات ألعاب الفيديو، بما في ذلك «كول أوف ديوتي» و«كراش بانديكوت» وغيرها من الألعاب. وحقق مطور الألعاب إيرادات بقيمة 7.5 مليار دولار في عامه المالي الأخير، وهو جزء صغير من مبيعات مايكروسوفت البالغة 212 مليار دولار.

تنويع أعمال الشركة

ويهدف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الذي تولى منصبه في عام 2014، إلى تنويع أعمال الشركة بما يتجاوز مجالاتها الأساسية مثل أنظمة التشغيل وبرامج الإنتاجية.

وأدت المقاومة التنظيمية إلى تأخير عملية الاستحواذ. وعندما أعلنت عن الصفقة في يناير 2022، قالت مايكروسوفت إنها تتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية يونيو 2023. وفي يوليو، اتفقت الشركتان على تمديد الموعد النهائي حتى 18 أكتوبر.

وأثارت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة اعتراضات على الصفقة.

تقديم تنازلات

وقدمت مايكروسوفت تنازلات استرضت بها المنظمين الأوروبيين. وافقت الشركة على منح المستهلكين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية تراخيص مجانية لبث ألعاب «أكتيفيجن بليزارد» الخاصة بهم، إلى جانب تراخيص مجانية لموفري البث حتى يتمكن اللاعبون الأوروبيون من لعب الألعاب عبر السحابة.

وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في يوليو/تموز من محكمة مقاطعة سان فرانسيسكو الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي لمنع مايكروسوفت وأكتيفيجن من إغلاق صفقتهما قبل الحصول على الموافقة الكاملة. ولكن بعد خمسة أيام من جلسات الاستماع، انحاز القاضي إلى جانب الشركتين. ورفعت الوكالة القضية إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، التي رفضت طلباً بوقف إتمام الصفقة مؤقتاً.

وكان إرضاء المسؤولين في المملكة المتحدة أكثر تعقيداً. في أغسطس، قالت مايكروسوفت إنه بافتراض إتمام الصفقة، سيحصل ناشر الألعاب «يوبيسوفت» على حقوق البث السحابي لألعاب «أكتيفيجن» لمدة 15 عاماً. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الجمعة إنها لا تزال لديها مخاوف.

وقالت فيكتوريا جراهام، المتحدثة باسم لجنة التجارة الفيدرالية: «ما زلنا نركز على عملية الاستئناف الفيدرالية على الرغم من قيام مايكروسوفت وأكتيفيجن بإغلاق صفقتهما قبل جلسة الاستماع المقررة في محكمة الاستئناف في ديسمبر».

وأنهت «أكتيفيجن» الربع الثاني بدخل صاف قدره 587 مليون دولار، وإيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار، بزيادة 34% على أساس سنوي.

(وكالات)