شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك: إيرادات الإعلانات على «إكس» تراجعت بشكل كبير أثناء الحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيلون ماسك، رئيس «إكس» (تويتر سابقاً): «إن إيرادات الإعلانات على المنصة تراجعت بشكل كبير أثناء الحرب»، وفقاً لما جاء في منشور رداً على تغريدة أحد المستخدمين حول انخفاض دفعاتها.

ويأتي تعليقه في الوقت الذي تواجه فيه «إكس» تدقيقاً تنظيمياً متزايداً في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف بشأن محتوى عنيف محتمل أو متعلق بالإرهاب على منصة التواصل الاجتماعي. ولم يشر «ماسك» إلى أي صراع محدد في منشوره.

تحذير الاتحاد الأوروبي

وحذر المفوض الأوروبي تييري بريتون، الثلاثاء الماضي، بعض كبار مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي في وادي السيليكون، من أن أوروبا تطلب منهم اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشار المعلومات المضللة حول الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأرسل رسالة إلى إيلون ماسك، أخبر فيها مالك «إكس» أن شبكته الاجتماعية تنشر محتوى غير قانوني ودعاه إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

ورد ماسك عبر «إكس» على رسالة بريتون كاتباً: «سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو النهج الذي أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه». وأضاف: «يرجى إدراج المخالفات التي أشرت إليها في إكس، حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها».

وتعد الحرب واحدة من أول الاختبارات الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. ويُطلب الآن من شركات التواصل الاجتماعي مثل «ميتا» و«إكس» توظيف المزيد من المشرفين على المحتوى واستخدام أساليب تخفيف المخاطر لتقليل انتشار المحتوى الضار. وقد تواجه الشركات التي لا تلتزم بالقواعد غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية أو حتى يتم حظرها من الكتلة إذا انتهكت القواعد بشكل متكرر. (وكالات)