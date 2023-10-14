شكرا لقرائتكم خبر عن «فينيكس» تستعد لطرح عام أولي في «أبوظبي للأوراق المالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «فينيكس»، وهي تكتل تكنولوجي متخصص بالحلول المتطورة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة، عن طرحها العام الأولي الوشيك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وضمن سياق مناقشة الاكتتاب العام المقبل، قال المؤسسان لمجموعة «فينيكس»، بيجان علي زادهفرد، الرئيس التنفيذي، ومناف علي، العضو المنتدب: «انطلقت رحلتنا من قلب أبوظبي برؤية تتطلع دائماً إلى ما وراء الحدود والآفاق. واليوم ونحن نقف على أعتاب هذا الإنجاز المهم، فإننا لا نعلن فقط عن نيتنا في طرح الاكتتاب العام، بل نشارك التزامنا بمستقبل لا تعرف فيه التكنولوجيا حدوداً. لن يكون الاكتتاب العام الوشيك بمثابة شهادة على إنجازاتنا الماضية فحسب، بل سيكون إشارة واضحة لطموحاتنا. نحن نتصور عالماً تلمس فيه حلولنا الرقمية المتجذرة في روح أبوظبي المبتكرة حياة كل عمل ومجتمع في أنحاء المعمورة. هدفنا هو أن نكون قادرين على المساعدة في إنشاء اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولاً وتنوعاً، وهذا الاكتتاب العام هو مجرد خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضافوا أيضاً: «إن الإعلان عن الاكتتاب العام المخطط له هو لحظة محورية بالنسبة للمجموعة، وهي خطوة مهمة تتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وكان هدفنا دائماً هو دعم الابتكار والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي في المشهد التكنولوجي العالمي. ويتيح هذا الإعلان البارز للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين الفرصة للمشاركة في تحويل هذه الرؤية الأيقونية إلى حقيقة».

مع قدرة إجمالية مركبة تبلغ 725 ميجاوات في الإمارات العربية المتحدة وعمان والولايات المتحدة وكندا ودول رابطة الدول المستقلة، تتخصص مجموعة فينيكس في مجموعة من الخدمات، بدءاً من الحوسبة عالية الأداء وحتى العملات المشفرة والتعدين السحابي واستضافة مراكز البيانات وتداول العملات المشفرة ومنتجات ومعدات تعدين العملات المشفرة.