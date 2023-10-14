شكرا لقرائتكم خبر عن "السياري": العملات المشفرة ووسطاؤها خطر محتمل على الاستقرار المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، في جلسة "الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة" خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا واسع النطاق مقارنة بالعقود الماضية، مع مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم.

وأكد أن السياسات النقدية المتشددة تعمل في جميع أنحاء العالم على خفض التضخم، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي نسبا تبلغ 3 في المئة هذا العام والعام المقبل

خطر العملات المشفرة

بين السياري، أنه في حين تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحديا لمواجهة الظروف الحالية، ساهمت الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية، في تحقيق القطاع غير النفطي نموّا قويًّا مع انخفاض التضخم واستقراره.

وأكد أن العملات المشفرة ووسطاؤها تشكل خطرًا محتملا على الاستقرار المالي، و "نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد التنسيق لأنشطة العملات المشفرة، وفي هذا السياق، ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة".