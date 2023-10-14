شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 0.7 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 0.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 1.352.3 تريليون جنيه، مقابل 1.353 تريليون جنيه، أي بنسبة تراجع بلغت 0.1%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% مسجلاً 20002.10 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.78% ليصل إلى 3706.60 نقاط.

قيمة التداول بالبورصة المصرية

سجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.10%، ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 188.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.919 مليار ورقة مُنَفّذَة على 366 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.