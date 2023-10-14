المملكة على موعد الأسبوع المقبل مع أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية “فيديوجراف”، كشفت فيه عن موعد دخول أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط.

وبينت أن وزير الطاقة السعودي الأمير “عبدالعزيز بن سلمان” قال إن التشغيل التجريبي للقطار سيبدأ الأسبوع المقبل بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن الخطوط الحديدية السعودية أشارت إلى أن تشغيل هذه القطارات في المملكة يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مما يبرز التزام المملكة بمبادرتها بتبني مبادرات نحو نقل مستدام.

وأفادت بأن وزير النقل السعودي “صالح الجاسر”، أكد أن الخطوط الحديدية السعودية ملتزمة بدورها في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء.