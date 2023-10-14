شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكوريا توقعان مذكرة لتعزيز علاقات النقل الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، وجمهورية كوريا، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية. وتضمنت المذكرة اتفاق البلدين على زيادة عدد الرحلات للناقلات الوطنية ليصبح مجموعها 21 رحلة أسبوعياً لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

يأتي توقيع المذكرة بعد جولة المباحثات التي عقدت في العاصمة سيؤول في الفترة بين 12 و13 أكتوبر الجاري وشارك في المباحثات ممثلون من قطاعات الطيران المحلية.

قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن توقيع هذه المذكرة التي تضمنت زيادة لحقوق النقل الجوي للناقلات الوطنية سيكون له أثر إيجابي كبير على اقتصاد كلا البلدين، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا تربطهما علاقات متميزة خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات رئيسية هي الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والطاقة النووية السلمية والاقتصاد والاستثمار، فضلاً عن التعاون المشترك في مجال الفضاء، والتعاون في الجهود المبذولة في التصدي لتغير المناخ ومن أهمها دعم جمهورية كوريا جهود دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023».

كما أكد الجانبان على التعاون في العديد من المجالات المرتبطة بالفضاء منها استكشاف الفضاء ونظم تحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز تنافسية خدمات النقل الجوي في الدولة، ودعم التعاون الاقتصادي والسياحي مع جمهورية كوريا، وتعد هذه المذكرة استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.