شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان إصلاح البنية المالية العالمية في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصَلت بمدينة مراكش المغربية لليوم السادس على التوالي، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تختتم أعمالها يوم غد.

وتطرقت ورش عمل اليوم إلى موضوعات "مساهمة الأجهزة العليا للمراقبة المالية في تحقيق أجندة 2030 للأمم المتحدة"، و"دور الشمول المالي في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في زمن عدم الاستقرار"، و"إعادة إطلاق النمو من خلال الشمول".

إصلاح البنية المالية العالمية

كما يتطرق المشاركون في حوار سياسي رفيع المستوى لموضوع "أجندة أفريقيا لإصلاح البنية المالية العالمية"، فضلاً عن عقد لقاءات صحفية لمسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية المشاركة في هذه الاجتماعات.