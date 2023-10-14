شكرا لقرائتكم خبر عن "منتجى الدواجن": خفض كرتونة البيض لـ115 جنيها والدجاج 65 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه بدءاً من غدًا الأحد 15 أكتوبر تبدأ المزارع فى خفض أسعار بيع الفراخ البيضاء لتسجل 65 جنيها كما تم خفض سعر كرتونة البيض لتسجل 115 جنيها تسليم المزرعة

وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الاعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك وذلك فى اطار جهود الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.