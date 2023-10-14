شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الإسلامي للتنمية ينظم ورشة عمل لتطوير النظام البيئي الحلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مركز التميز في كوالالمبور والمركز التركي لإدارة وتنمية القدرات ورشة العمل الاستشارية تحت عنوان " تطوير النظام البيئي الحلال في أذربيجان " خلال الفترة من 12- 13 أكتوبر 2023م.

وذلك بمشاركة العديد من منظمات القطاع العام والخاص في أذربيجان.

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منتجات الحلال العالمية

وتناولت الورشة التوجه الإستراتيجي من جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتطوير المخطط الرئيس للنظام البيئي الذي يمكن أذربيجان من الاستفادة من سوق الحلال العالمي الواسع والمتنامي.

وناقشت عددًا من أوراق العمل والبرامج والجلسات الفنية من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وهدفت الورشة لتوحيد الجهود لجعل أذربيجان مركزا عالميا لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.