شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يجمع 3 مليارات دولار ل«صندوق النمو والحد من الفقر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، السبت: «إن الصندوق حقق هدفه في جمع الأموال لزيادة موارد الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو (PRGT) بمقدار 3 مليارات دولار».

وأضافت غورغييفا في بيان: «إن المساهمات التي تم استكمالها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب، ستسمح لصندوق النقد الدولي بمواصلة دعم البلدان المنخفضة الدخل بتمويل بسعر فائدة صفر لتلبية احتياجاتها المتطورة».

وتابعت: «إن إقراض الصندوق الاستئماني للنمو والنمو زاد خمسة أضعاف ليصل إلى 30 مليار دولار منذ ظهور جائحة كوفيد-19، مع وجود حوالي 30 دولة لا تزال لديها برامج قروض. ومن المتوقع أن يصل الطلب على موارد الصندوق إلى 40 مليار دولار حتى عام 2024، أي حوالي خمسة أضعاف المتوسط التاريخي».

وكان صندوق النقد الدولي قد حث الدول الأعضاء على سد فجوة قدرها 1.2 مليار دولار في حساب الدعم البالغ 3 مليارات دولار الذي أقره الأعضاء في عام 2021. وقالت غورغييفا: «إن 40 دولة تقدمت للمساهمة، وثلثها من اقتصادات الأسواق الناشئة». (رويترز)