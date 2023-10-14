شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح رئيسية لشراء سيارة رياضية رباعية الدفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «إكسيد موتورز»، علامة السيارات الممثّلة في «أيه جي أوتو» في الإمارات، عن 5 نصائح هامة، من شأنها تعزيز تجربة شراء سيارة جديدة ورياضية رباعية الدفع، وفي الوقت نفسه متعددة الاستخدام. على نحو آخر، كانت العلامة أعلنت دخولها سوق الإمارات، عبر طرحها 4 طُرز سيارات.

وشهد السوق الصيني في الإمارات، في السنوات الأخيرة، ازدهاراً كبيراً، لا سيّما وأنه يقدم للمقيمين بديلاً ميسور الكلفة عن السيارات الفاخرة في الدولة، وتنصح العلامة أصحاب السيارات وعشاق السرعة والعائلات والسائقين المتمرسين في مجال التكنولوجيا، مراعاة هذه النصائح عند شرائهم سياراتهم الرياضية رباعية الدفع، متعددة الاستخدام التالية:

تأكد قبل أن تشتري سيارة رياضية:

1-استهلاك الوقود والمحرك

2- الحجم والمساحة

3- مزايا السلامة والتقييمات

4- الغرض والاستخدام

5- الميزانية وتكاليف الملكية

قبل إقدامكم على شراء سيارة رياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام، من المهمّ الأخذ في الحسبان سعة المحرّك وكفاءة استهلاك الوقود، لا سيّما وأنّ لهذين العاملين تأثيراً كبيراً في تجربة القيادة، وتكاليف الملكية على المدى الطويل. بمعنى آخر، يُعدّ المحرّك الأصغر خياراً أكثر فعالية من حيث الكلفة والمسؤولية البيئية في الرحلات القصيرة، مثلاً من وسط مدينة دبي إلى مرسى دبي، أو الرحلات اليومية عبر المدينة. في المقابل، يُعدّ المحرّك الأكبر الموفّر للوقود والطاقة الخيار الأكثر تحبيذاً للاستمتاع برحلات طويلة مريحة، مثلاً من دبي إلى أبوظبي.

الحجم والمساحة

في عالم السيارات، لا يصنّف الحجم والمساحة كماليات، بل جوهر تجربة السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام. وما من شكّ في أن «إكسيد موتورز» تدرك هذه الحقيقة تماماً، لا سيّما وأنّ اختيار الحجم والمساحة المناسبين يسموان برحلة البر العائلية أو المغامرات الطبيعية العادية في أرجاء الإمارات.

مزايا السلامة والتقييمات

وتُعدّ السلامة جانباً حاسماً لا يجدر التهاون به عند البحث عن سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام المثالية. ومن بين أحد العوامل المهمة التي يجب أخذها في الحسبان تصنيفات السلامة، مثل تصنيف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة، الذي يعكس مدى أمان السيارة في حالات التصادم، كذلك تمتاز السيارات الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام بهيكل فائق القوة، ومسافة كبح قصيرة ومتطورة، ومقصورة أسطوانة أوكسجين مبتكرة مجهزة بتقنية تنقية نشطة ثلاثية، علاوة على ذلك، تدمج السيارات الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدام أربع ترقيات أساسية للسلامة، بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام مراقبة ضغط الإطارات لتعزيز الأمان على الطريق.

الغرض والاستخدام

ولطالما افتخرت السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام، بأن مهمتها لا تقتصر على النقل فحسب، بل تترجم أسلوب حياة السائق، وحسّ المغامرة لديه، ما يتيح للسائقين فرصة الدخول في مغامرات تتخطى حدودهم الشخصية، بفضل سبعة أوضاع قيادة فريدة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والقياسي والرياضي، وعلى الثلج والطين والرمل والطرق الوعرة.

الميزانية وإجمالي تكاليف الملكية

هنا يتعلق الأمر بمفاهيم البذخ، من خلال السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام التي وفّرت قيمة فريدة تدمج بسلاسة بين الفخامة والأداء، وتقدم العلامة التجارية الصينية للسيارات لعملائها ضماناً يدوم لمدة 7 سنوات ويغطي ما يصل إلى 200,000 كيلومتر.