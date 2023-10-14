وزارة الصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والثروة المعدنية أصدرت 34,745 شهادة منشأ خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات،سواء الصناعي أو التجاري أو قطاع الأفراد. وتعد شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

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