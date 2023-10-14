وزير التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي يرعى غدا الاثنين الملتقى السابع للمواصفات تحت شعار «رؤية مشتركة لعالم أفضل»، حيث يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات لهذا العام. ويهدف الملتقى إلى إبراز الدور الحيوي للمواصفات بمجالات الرعاية الصحية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كذلك نشر ثقافة المواصفات القياسية وإبراز أهميتها لتعزيز جودة الخدمات الصحية، كما يهدف الملتقى إلى المساهمة في تطوير الأبحاث العلمية وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية علـى التعـاون فـي مجــالات مواصفـات المنتجات والخدمات .

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