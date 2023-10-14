معرض فابكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية 2023 للحديد والصناعات المعدنية والماكينات ينطلق اليوم الأحد في العاصمة الرياض، التزامن مع معرض ماك السعودية لتكنولوجيا التصنيع ومعرض الزجاج والألمنيوم وندوركس السعودية في دورته الرابعة التي تعد الأكبر من بين الدورات السابقة على مدى أربعة أيام بمركز الرياض الدولي للمعارض. ويمثل الحدث الصناعي العالمي منصة تفاعلية لكبار رواد الصناعة والموردين العالميين للماكينات وخطوط الإنتاج والخبراء الوطنيين والدوليين لتقديم منتجات وخدمات مع أكبر عرض حي للماكينات تحت سقف واحد، حيث يشهد مشاركة أكثر من 600 عارض من 17 دولة تشمل السعودية، الإمارات، الأردن، لبنان، مصر، إيطاليا، ألمانيا، إنجلترا، تركيا، اليابان، الصين، الهند، بلجيكا، روسيا، النمسا، أمريكا، فرنسا بما فيها 6 أجنحة دولية.

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