شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار من "السعودي للتنمية" لدعم البنية التحتية في غرينادا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع وزير المالية في غرينادا دينيس كورنوال؛ اتفاقية أول قرض تنموي مقدّم من الصندوق بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل مشروع البنية التحتية الذكية مناخيًا في غرينادا.

وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الذكية مناخيًا من خلال إنشاء مصدات للأمواج، وتطوير شبكات المياه، وتحديث نظام معالجة مياه الصرف الصحي وتطويره، واستخدام أجهزة الاستشعار عن بُعد لمراقبة تلوث الهواء، فضلًا عن الإسهام في تحسين الصحة العامة بين السكان.

أهداف التنمية المستدامة

كما يسهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، المتمثّلين في الهدف رقم 11 "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" والهدف رقم 13 "العمل المناخي"، إضافة إلى الإسهام في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتُعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وغرينادا، كما يجسّد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية.

الدول النامية

وتؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، للإسهام في دعم مختلف القطاعات التنموية في تلك الدول نحو تحقيق تنمية مستدامة.