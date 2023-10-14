شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 850 مبنى وفيلا ب 3.7 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

استأثرت قيمة المباني متعددة الطوابق المنجزة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، بالحصة الأكبر من إجمالي قيمة المباني المنجزة بحصة 59%، بواقع 2.2 مليار درهم، توزعت على 52 مبنى.

وبحسب بيانات نشرت مؤخراً، عن «مركز دبي للإحصاء»، بلغ عدد المباني المنجزة في الإمارة 850 مبنى، بإجمالي 3.71 مليار درهم، خلال الأشهر الأولى منذ مطلع العام 2023.

فيما مثلت قيمة الفلل الخاصة المنجزة نحو 20% من الإجمالي بقيمة 738 مليون درهم، توزعت على 343 فيلا، والمباني العامة بحصة 8.8 % بقيمة 338 مليون درهم، توزعت على 42 مبنى، والفلل الاستثمارية 8.7% بقيمة 322 مليون درهم توزعت على 381 فيلا، وأخيراً، الفلل الصناعية بقيمة 137 مليوناً، تمثل 3.8% وتوزعت على 32 فيلا.

ووفق متوسط القيمة لكل مبنى وفيلا منجزة، خلال 3 أشهر، جاءت المباني متعددة الطوابق؛ الأعلى قيمة بمتوسط 42 مليون درهم لكل مبنى، ثم المباني العامة بمتوسط 8 ملايين درهم، والفلل الصناعية 4.3 مليون درهم، والفلل الخاصة بمتوسط 2.15 مليون درهم، وأخيراً، الفلل الاستثمارية بمتوسط أقل من مليون درهم.