شكرا لقرائتكم خبر تدشين مصنع لإنتاج أدوية الأورام في سدير للصناعة والأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بندر الخريف 3 مصانع جديدة في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال خلال زيارته للوقوف على خطط سير العمل وحركة الإنتاج.

وافتتح الخريف خلال الزيارة مصنع «شركة سدير للأدوية» الخاص بإنتاج أدوية الأورام، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة لإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السمية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى المصنع العام للأدوية التخصصية بحجم استثمارات يتجاوز 277 مليون ريال وتصل مساحته إلى 77 ألف م2.

كما افتتح مصنع «أغذية الخليج للتموين» على مساحة تتجاوز 95 ألف م2، باستثمارات تناهز 236 مليون ريال، بهدف تعزيز منظومة الصناعات الغذائية وتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ذات الطلب العالي على المنتجات السعودية.

وتفقد الخريف مصنع شركة «الشايع الدولية للصناعة» للمنتجات الغذائية الذي يتجاوز حجم استثماراته 200 مليون ريال وتزيد مساحته الكلية على 29 ألف م2، ومصنع «المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية» البالغ حجم استثماراته 11,3 مليون ريال وتصل مساحته الكلية إلى 1,500 م2، كما تفقد المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في القطاعات الصناعية المختلفة والخدمات اللوجستية والبنى التحتية والمرافق الخدمية وفقا لاستراتيجية «مدن» والمبادرات الموكلة إليها ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وتشغل مدينة سدير للصناعة والأعمال التي أنشئت 2009 مساحة تقارب 64 مليون م2؛ منها 16.9 مليون م2 «مساحة مطورة»، ويعمل بها 350 مصنعا في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والطبية، إضافة إلى الصناعات التحويلية وصناعة الحواسب والمنتجات الالكترونية والبصرية، وصناعة الفلزات القاعدية والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المطاط والبلاستك والمعادن اللافلزية الأخرى ومنتجات المعادن المشكلة، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.

وتشهد المدينة نموا صناعيا كبيرا وإقبالا متزايدا من جانب المستثمرين الصناعيين الوطنيين والأجانب، وكذلك رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضم 88 مصنعا جاهزا تتنوع مساحتها بين 900 و450 م2 بإجمالي مساحة إنتاج تصل إلى 53,100 م2.

يذكر أن «مدن» التي أنشئت 2001 تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بحجم استثمارات تراكمية تصل إلى 408 مليارات ريال، وإجمالي مساحات مطورة تتجاوز 200 مليون م2، كما يتجاوز عدد المصانع العاملة بها 6,200 مصنع إلى جانب إشرافها على عدد من المجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، وعملها المتواصل لتطوير منظومة استثمارية تعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صناعية إقليمية، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

3 مصانع جديدة: