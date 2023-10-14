وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من العام 2023، تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و 371 ألف سجل تجاري.

وتناولت النشرة تفصيلا للسجلات التجارية القائمة، حيث استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الالكترونية التي تمثل رافدا هاما للاقتصاد الوطني.