العراق ضيف شرف معرض صنع في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل العراق ضيف شرف في النسخة الثانية من معرض «صنع في السعودية»، بمشاركة أكثر من 24 شركة عراقية من قطاعات عدة في معرض يضم أكثر من 100 شركة وطنية مشاركة.

وستنطلق أعمال المعرض غدا ويستمر لمدة 4 أيام (16 - 19 أكتوبر 2023) تحت شعار «الصنعة سعودية» في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالرياض.

ويأتي اختيار جمهورية العراق كونها ضيف شرف للمعرض بنسخته الحالية امتدادا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الشقيقين، ويمثل ذلك ركيزة مهمة يبنى عليها عددا من الشراكات الاستراتيجية في الجوانب الاقتصادية والتجارية، التي سيعززها وجود نخبة من الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، مما يعد فرصة لجذب المشترين المحتملين والدوليين وممثلي القطاعات.

وسجلت صادرات السعودية غير النفطية إلى جمهورية العراق خلال السنوات الـ5 الماضية (2018م - 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء فيها قطاع «مواد البناء» بصفته أعلى القطاعات المصدرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليارات.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق نموا ملحوظا عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي في 2017م؛ مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفير فرص استثمارية في المجالات كافة، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية، حيث عمل المجلس على إزالة جميع العوائق وشجع على الاستثمار في جميع المجالات التنموية والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.