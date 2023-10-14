المملكة تدخل غينيس بأكبر مزرعة مستدامة في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المملكة رقما قياسيا جديدا في مجال الزراعة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجدّدة بمنطقة عسير؛ قائمة موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة في العالم من حيث المساحة.

وتسلّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، شهادة التسجيل في الموسوعة العالمية، خلال الحفل الذي أقامه برنامج ريف السعودية بهذه المناسبة، في مقره بالرياض أخيرا، بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، والأمين العام لبرنامج «ريف السعودية» غسان بكري، إضافة إلى عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة 3.2 ملايين متر مربع، وتنقسم إلى قسمين، يوجد بكل منهما خزان خرساني بسعة (500) متر مكعب، إضافة إلى شبكة ري أوتوماتيكية لكل المزروعات بالحقلين، كما تحوي المزرعة (5) بيوت محمية مكيفة، إلى جانب عدد من المباني.

وتعتمد المزرعة في ري المحاصيل على المياه المعالجة، وتتم عملية الري على مراحل عدة، بواسطة خبراء ومختصين في كل التخصصات، مثل «الري، والتسميد، والوقاية، والمعدات»؛ للإشراف والوقوف على كل العمليات الزراعية بالمزرعة، خلال (50) حقلا لأشجار الفاكهة، إضافة إلى (20) حقلا أخرى سيتم استصلاحها وزراعتها مستقبلا.

وتحوي المزرعة محورا لزراعة وإنتاج البرسيم،

إلى جانب زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والفواكه، أبرزها: الليمون، البرتقال، اليوسفي، الرمان، العنب، التين، اللوزيات، والزيتون.

إضافة إلى حقول التجارب والتي تحوي كثيرا من الأصناف الزراعية المتنوعة.