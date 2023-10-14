شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة "الإسلامي للتنمية" في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، اليوم، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سامر سعيد، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية.

وبحث الطرفان سبل التعاون في تعزيز الاقتصاد التونسي والارتقاء بتنمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

البنك الإسلامي للتنمية

كما التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وزير المالية الليبي الدكتور خالد عبدالله المبروك.

وأعرب الوزير الليبي عن تقديره لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعمه ليبيا خلال الفيضانات الأخيرة المدمرة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء التعاون في تعزيز القطاع المالي في ليبيا ودعم بناء القدرات المالية والإدارية لأغراض التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.