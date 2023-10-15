شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 % خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023م، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023م، على أساس سنوي إذ كان 2%.

وعزا تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء الارتفاع على أساس سنوي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1 %، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 %.

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ارتفاع إيجارات المساكن

وفقا للتقرير ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 98% في شهر سبتمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8، وكان لارتفاع

هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023م، نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 %.

وبحسب التقرير ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 % متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بلغت نسبته 1.8% متأثرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5 %.

وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.2 متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7 %، من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -3.6 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بالنسبة ذاتها متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 53 %.

وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% متأثرة بانخفاض أسعار الخضار بنسبة -6.3%.

استقرار نسبي على أساس شهري

ومقارنة بشهر أغسطس 2023م، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا في سبتمبر 2023م بزيادة طفيفة بنسبة 0.01%.

وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.3%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.3 %، وكذلك ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، وارتفعت أسعار منتجات التبغ بنسبة 0.1%.

وانخفضت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.5% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1 وقسم الملابس والأحذية بنسبة -0.2%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة بالنسبة ذاتها، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.4%.