الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 20160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 24386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 8457 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 5585 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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