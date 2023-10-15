الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، 15-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري فسجل 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

و سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري عرض بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.