شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسباند نورث ستار» يجمع 1800 شركة ناشئة في دبي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلق في دبي، اليوم الأحد، معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض وتجمع للشركات الناشئة حول العالم، في دبي هاربر. ويستمر المعرض الذي تنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على مدار أربعة أيام، ويبني في نسخته الحالية على النجاح الذي حققه معرض «إكسباند نورث ستار» العام الماضي، حيث أثمر عن تأسيس حوالي 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات نتيجة عقود وقعت وتم إبرامها خلال المعرض.

يشارك في المعرض أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة. ويتوجه أكثر من 1000 مستثمر - يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار - إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

ويشهد معرض «إكسباند نورث ستار» إطلاق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لبرنامج «انطلق في دبي»، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو وتوسع شركات التكنولوجيا العالمية إلى دبي، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، وذلك عبر منصة واحدة تقدم خدمات مثل التأشيرات، والخدمات المصرفية والقضائية، وخدمات الإسكان، والمهارات وغيرها من الخدمات الأساسية.

وسيكون جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في معرض «إكسباند نورث ستار» المحطة الأساسية لبرنامج «إنطلق في دبي»، حيث يستضيف أقساماً خاصة لشركاء البرنامج.

الإقامة الذهبية

ويمكن للشركات الرقمية المهتمة المحلية والعالمية بدء إجراءات الحصول على خدمات الشركاء في جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، كما يمكن للشركات الرقمية التي تستوفي الشروط تقديم طلب الحصول على «الإقامة الذهبية» وإجراء اختبار اللياقة الطبية. ويتضمن برنامج «إكسباند نورث ستار» فعالية «اثنين الذكاء الاصطناعي»، والتي تجمع كوكبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، و«إنديا سنترال»، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، و«آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100»، ويجمعان أفضل 100 شركة ناشئة في فئتها من كل قارة من القارتين للمشاركة في برنامج كامل على مدى أيام الحدث ويتضمن المؤتمرات وفعاليات التواصل ومسابقة مخصصة لعرض الأفكار. كما يشهد المعرض أيضاً ثلاث فعاليات تُقام في موقع مشترك هي «فينتك سيرج» وقمة «مستقبل البلوك تشين» و«ماركتنغ مينيا».

رواد الأعمال الإماراتيين

ويستضيف «إكسباند نورث ستار» قمة المستثمرين التي تجمع أكثر من 250 من ممثلي المكاتب العائلية المحلية والعالمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين. وسيشهد معرض «إكسباند نورث ستار» كذلك لأول مرة إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم «رواد الأعمال الإماراتيين»، والتي تعتبر فعالية ومنصة مثالية مجتمعية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصريًا لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين. وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين والشركات الناشئة الرقمية الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة.

ويشكل «إكسباند نورث ستار» الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وحشد التمويل، وهو ما يجعل الحدث منصة مثلى للشركات الرقمية الناشئة الطموحة لاستقطاب التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التشغيلية.