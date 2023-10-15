شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد».. اتفاق مبدئي على «زيادة كبيرة» في موارد الإقراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، السبت، على «زيادة كبيرة» في موارد الإقراض لدى الصندوق بحلول نهاية العام، في الوقت الذي حذرت فيه كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، لم تكشف رئيسة اللجنة ناديا كالبينيو عن شروط الزيادة في حصص التمويل، لكنها قالت إن الشروط ستضمن أن يكون بمقدور الصندوق الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن الصياغة النهائية للبيان لا تزال قيد التفاوض.

ولم يتضح ما إذا كانت اللجنة المالية والنقدية الدولية ستؤيد خطة أمريكية تحظى بدعم واسع النطاق لمساهمة الدول بأموال جديدة بما يتناسب مع حصصها الحالية، وهو ما من شأنه أن يؤخر أي مكاسب للصين وغيرها من الأسواق الناشئة الكبيرة سريعة النمو.

وقالت كالبينيو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية التي قاربت ولايتها كرئيسة للجنة التوجيهية للصندوق على نهايتها، إن هناك إجماعاً حول «القضايا الجوهرية».

وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي: إن خطورة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين أصبحت واضحة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، حيث «تطور الوضع من الهجمات على المدنيين في إسرائيل إلى ضرورة إيجاد سبل الآن لمنع فقدان المدنيين في غزة لأرواحهم».

وقالت جورجيفا: «أستطيع أن أقول إن الصدمة التي شعر بها الناس جاءت خلال اجتماعاتنا». وأضافت أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير الصراع في الاقتصاد العالمي. وقالت: «ما نراه بالطبع هو اعتراف بأن هذا مصدر آخر لحالة الغموض»، مضيفة أن أشياء كثيرة ستعتمد على نطاقها ومدتها. (رويترز)