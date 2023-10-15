شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» تحصل على شهادتي «الأيزو» في استمرارية الأعمال وأمن المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة شور العالمية للتقنية عن حصولها على شهادات الأيزو 22301:2019 لإدارة استمرارية الأعمال، وشهادة الأيزو 27001:2013 لنظم إدارة أمن المعلومات.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الشهادتين تهدفان إلى تعزيز الأمان وحماية بيانات الشركة وعملائها ، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركة على التعامل مع الحوادث الطارئة وضمان إستمرارية أعمال الشركة وتنفيذ مشاريعها.

وأضافت الشركة إنها تسعى إلى تحسين وتطوير مكانتها الريادية كمزود لحلول تقنية المعلومات في المملكة.

وأشارت إلى أنها استلمت شهادة الأيزو 22301:2019 لإدارة استمرارية الأعمال، وشهادة الأيزو 27001:2013 لنظم إدارة أمن المعلومات من شركة MSECB الكندية المانحة للشهادة بتاريخ: 27-03-1445هـ الموافق 12-10-2023م.