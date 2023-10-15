شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للتموين» تقرر تغيير اسمها التجاري لـ«كاتريون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين في اجتماعها يوم الخميس الماضي على تغيير اسم الشركة التجاري، ليصبح شركة كاتريون للتموين القابضة.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع شركة السوق المالية «تداول» بتاريخ 5 أكتوبر الحالي، تغيير هوية الشركة.

رؤية متجددة

قالت الشركة إن تغيير الهوية يأتي مواكبةً لرؤية الشركة المتجددة التي تستهدف التوسع بنطاق نجاحاتها وأعمالها ويعكس تطلعاتها للعالمية، وتماشياً مع فرص النمو المتاحة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030، ووفقاً لسجل الإنجازات والنتائج الجيدة التي حققتها الشركة، وتجسيدًا للقيم التي تتبناها الشركة والمتمثلة في التميُّز والنمو والابتكار والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأضافت أن بهذا التحول، ستواصل الشركة تعزيز دورها وعلاقاتها الإستراتيجية مع شركائها وعملائها بما يحقق مصالحهم وتطلعاتهم، وتنويع خدماتها في مجال قطاع خدمات الطيران والقطاعات الأخرى غير المرتبطة بالطيران، بما يساهم في استدامة أعمالها ويحقق الربحية، ويعزز دورها الريادي على مستوى المنطقة والعالم.

نتائج اجتماع الجمعية

من ناحية أخرى أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف (18:30) مساءً من يوم الخميس بتاريخ 12-10-2023م الموافق 27-03-1445هــ ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، والموافقة على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة، والموافقة على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

وشملت نتائج التصويت: الموافقة على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة مع شركات أخرى، والموافقة على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة، والموافقة على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: لموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها، والموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرين (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرين (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر، والموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرين (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية العمومية.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح، والموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد نظام الشركة الأساسي لتتوافق مع التعديلات المقترحة، والموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على تعيين ديليب نيجهاوان، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11/05/2023م وحتى انتهاء دورة اللجنة الحالية بتاريخ 25/01/2025م.

وتضمنت: الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على تعيين فيصل صباغ، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 04/09/2023م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 25/01/2025م.