شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية» توافق على زيادة رأس مال «نفوذ» إلى 48 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بزيادة رأس مالها من 24 مليون ريال إلى 48 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1445/02/20هـ الموافق 2023/09/05م، قرار مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية، التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% عن طريق منح أسهم.

وقالت الشركة إن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات النظامية ذات الصلة.