شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية» تكشف عن تطورات توقيع مذكرة تفاهم لاستثمار أرض في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، استلامها الدراسات من قبل الاستشاريين المعينيين بعد توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله العقارية لاستثمار الأراضي المملوكة والمتجاورة من قبل الطرفين بمدينة الرياض من خلال إنشاء كيان قانوني يمتلك الأراضي.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 13 أكتوبر 2022، توقيع المذكرة بين الطرفين.

وأضافت أن الطرفين يعملان حاليا على تقييم هذه الدراسات بما يخدم توسعات مستشفيات دله.

وأضافت أنها ستعلن لاحقا عن أي تطورات على هذا المشروع.