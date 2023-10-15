شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «نسيج العالمية» لـ 163.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة نسيج العالمية التجارية عن صدور قرار هيئة السوق المالية بتاريخ 12-10-2023م المتضمن الموافقة على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ قدره نحو 163.459 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة وإستكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 25-09-1444هـ الموافق 16-04-2023م تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بناءً على توصية مجلس الإدارة وتعديلاتها الصادرة بتاريخ 06-09-1444هـ الموافق 28-03-2023م بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره (163,459,510) ريال.

و أصدرت هيئة السوق المالية يوم الخميس 12-10-2023م موافقتها على طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ (163,459,510) ريال.

وكانت الهيئة قد أصدرت الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة رأس المال.

وستستكمل الشركة الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.