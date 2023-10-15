شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مليون ريال.. أرباح «المنجم» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المنجم للأغذية صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 61.1 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 13.9%، مقارنة بـ 53.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 810.9 مليون ريال نتيجة لارتفاع حجم المبيعات في معظم مجموعات الأصناف الرئيسية.

زيادة حجم المبيعات

أضافت أن مجمل الربح ارتفع بنسبة 9% ليبلغ 134.9 مليون ريال بسبب زيادة حجم المبيعات وتحسن هوامش الربحية في فئات اللحوم الحمراء والبيضاء والزيتون والزيت خلال الفترة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2023م مقارنة مع الربع السابق بنسبة 6.1% ليصل إلى 61.1 مليون ريال بسبب عدة عوامل منها: ارتفاع الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 810.9 مليون ريال نتيجة لزيادة حجم المبيعات في معظم مجموعات الأصناف الرئيسية..

وأضافت أن من ضمن العوامل: انخفاض مصروفات التشغيل بنسبة 5.7% ، بسبب انخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

وبحسب الشركة بلغت نسبة مصروفات التشغيل إلى الإيرادات خلال الربع الحالي 8.7% مقابل 9.6% خلال الفترة المماثلة من الربع السابق.

ووفقا للشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي الربح للفترة الحالية بنسبة 26.6% ليصل إلى 200.6 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب عدة عوامل.

وأوضحت أن العوامل تتضمنت: انخفاض مجمل الربح بنسبة 13.5%، وذلك بسبب انخفاض هوامش الربحية في أغلب مجموعات الأصناف الرئيسية جراء تغير الظروف التجارية، بالرغم من ارتفاع حجم المبيعات في كل مجموعات الأصناف خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت إلى أن من ضمن العوامل: ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 2.1% لتصل الى 218.7 مليون ريال نتيجة زيادة حجم المبيعات، في حين انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 8.8% خلال الفترة الحالية مقابل 9.6% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.