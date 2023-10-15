شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تراجع التضخم السنوي إلى 1.7% في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 بالمئة من اثنين بالمئة في الشهر الماضي. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8 بالمئة مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.1 بالمئة.

وكشفت بيانات الهيئة انخفاض التضخم مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 109.72 نقطة خلال سبتمبر وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ 107.90 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقالت الهيئة إن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في التضخم لشهر سبتمبر، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8%، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 19.8%. وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.

في المقابل، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 2.8%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6%، وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6%.