شكرا لقرائتكم خبر عن «إي آند» تطلق منظومة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تحرص «إي آند» سنوياً على إبهار الزوار بأحدث الابتكارات التقنية خلال مشاركتها في معرض جيتكس الذي يُعَدُّ من أكبر المعارض والمؤتمرات التقنية محليّاً وإقليميّاً وعالميّاً، وتوضح من خلال تلك الابتكارات مدى مساهمة التكنولوجيا والاتصالات في صياغة آفاق الحلول المستقبلية؛ ليمثل المعرض السنوي فرصة مثالية لعرض حلولها الفريدة والمبتكرة أمام الزوار والعارضين الوافدين إليه من كل أنحاء العالم، ومنفذاًَ مؤثراً للإعلان عن أحدث حلولها التقنية والرقمية المبتكرة، وقناة للتواصل مع أكبر الشركات العالمية والهيئات الحكومية المشاركة بالمعرض.

وتشارك &e في معرض جيتكس 2023 تحت شعار «إي آند تعزّز الابتكار»، وفي حوار خاص ينشر غداً في ”الخليج 365” بالتزامن مع انطلاق معرض جيتكس، يكشف حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»، بعض الاتجاهات والحلول التقنية التي أعدَّتها «إي آند» خلال جيتكس 2023، ويوضح ملامح المسار المستقبلي للمجموعة بعد رحلة التحول التي تنبتها.

ولفت دويدار إلى الإطلاق الأولي لمشروع (Charge& Go)، منظومة شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل خطوة داعمة لجهود الشركة في مجال الاستدامة.

وفي حديثه، أشار دويدار إلى الأسباب الاستراتيجية لتوسُّع «إي آند» في الأسواق الأوروبية، وأبرز الاندماجات وعمليات الاستحواذ والاستثمارات التي نفَّذتها إي آند خلال الفترة الماضية، بجانب الحديث عن الأداء المالي خلال النصف الأول من 2023، والرؤية الاستراتيجية لـ«إي آند» &e لقيادة التحوُّل الرقمي نحو المستقبل.

«إي آند» تطلق منظومة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات

وعلى الرغم من تفاؤل الرئيس التنفيذي لـ «إي آند» بمستقبل صناعة الاتصالات ومشغِّلي خدماتها عالميّاً، فإنه يرى أن التغيير الذي طرأ عليها يدفع شركاتها إلى ضرورة التحوُّل بعملياتها إلى التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا.

ويقول دويدار إن رحلة تحوُّل «إي آند» e& إلى كيان رائد عالمياً في الاستثمار التكنولوجي، تُعَدُّ مثالًا يُحتذى به لمن يريد الاستمرار في عالم سريعِ التطور رقميّاً، وإن هذا التحول يتطلَّب إرادة حقيقية بما يفرضه من توسعات مدروسة ونموذج أعمال مرن.