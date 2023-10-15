شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في السعودية 0.5% خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 0.5% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2022م، وبمعدل أعلى مما كان علية في أغسطس 2023م -0.3% ،

وعزا تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة الصادر عن هيئة الإحصاء، الارتفاع بشكل رئيس لهذا الشهر إلى ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.3 %.

وبحسب التقرير، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 3.0 %، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.3%، وأسعار منتجات الجلود ومنتجات جلدية وأحذية بنسبة 5.6 %.

ارتفاع السلع القابلة للنقل

سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 0.7%، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 73.8 %، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 3.1%.

من ناحية اخرى سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.7 %، متأثراً بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 2.5%، فيما سجل باب الخامات والمعادن انخفاضا بنسبة 0.6% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة -0.6%.

وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة %0.4 نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبه -3.7%، وانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة - 6.3%.

ارتفاع على أساس شهري

وارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% لشهر سبتمبر 2023م مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وذلك لارتفاع باب السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 1.0 %، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.7% وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 10.1%.

وارتفع باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.7% بسبب ارتفاع أسعار الأسماك ومنتجات صيد الأسماك الاخرى بنسبة 2.4%، وكذلك ارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.0%.

وسجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 0.3%، نتيجة لارتفاع أسعار الأصناف النسيجية الجاهزة باستثناء الملابس بنسبة 2.4% وارتفاع أسعار جلود ومنتجات جلدية وأحذية بنسبة1.3%.

من ناحية أخرى انخفض باب الخامات والمعادن بنسبة 70.3 %، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة -0.3%.

وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة 0.3%، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 1.0%، وأسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.9%.