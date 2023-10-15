شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدقيق والأرز في السعودية خلال سبتمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع أسعار الدقيق والأرز في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي، سواء على أساس شهري أو سنوي.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة، أن دقيق القمح المحلي (1 كجم)، ارتفع في شهر سبتمبر 2023، على أساس سنوي بنسبة 10.5%، مسجلا 3.16 ريال، بينما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري.

وأشارت إلى أن الدقيق المحلي الأبيض (1 كجم) سجل في شهر سبتمبر الماضي نحو 4.85 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 6.4%، فيما انخفض بنسبة 1.85 على أساس شهري.

وأضافت أن الأرز البسمتي الأبيض (10 كجم) سجل في شهر سبتمبر 2023، نحو 99.24 ريال، مرتفعا بنسبة 8.1%، و1.6% على أساس سنوي وشهري على التوالي، فيما سجل الأرز المزة الهندي (10 كجم)، 77.73 ريال، مرتفعا بنسبة 2.3% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري.

وأفادت بأن سعر الذرة الحلوة (340 جم)، بلغ 6.08 ريال في شهر سبتمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، و0.7% على أساس شهري، فيما سجل سعر الشعيرية (250 جم) 5.85 ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 0.2%، بينما انخفض بنسبة 0.7% على أساس شهري.

وبحسب النشرة فإن سعر المكرونة المحلي (500 جم) سجل في شهر سبتمبر 2023، نحو 5.94 ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 1.9%، فيما استقرت الأسعار على أساس شهري، بينما بلغ سعر (شوربة علب شوفان) 9.77 ريال، مرتفعا بنسبة 3.2%، و1.9% على أساس سنوي وشهري على التوالي.

وسجل سعر الخبز الأبيض المفرود (4 أرغفة) 1.11 ريال، متراجعا على أساس شهري بنسبة 0.9%، فيما استقر على أساس سنوي.