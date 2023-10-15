شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله عبدالجبار عضوا بمجلس إدارة «أكوا باور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة أكوا باور على تعيين عبدالله عبدالجبار عضواً بمجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر في المجلس استكمالاً لدورته التي تنتهي في 4 يناير 2025.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن عبد الله عبد الجبار حاصل على درجة البكالوريويوس في الاقتصاد من جامعة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة منذ عام 1998 م، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار.

وأضافت أن عبدالجبار يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في في القطاع المالي محليًا ودولياً في مجالات الاستثمارات والتخطيط الاستراتيجي والخدمات المصرفية والاستشارات وتمويل الشركات وأسواق رأس المال، وهو عضو في العديد من مجالس الإدارة ولجان مجلس الإدارة لكيانات مرموقة

وأوضحت أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.