شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الاقتصادية في السعودية تدفع التضخم إلى التراجع 1.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي أن معدلات التضخم في السعودية انخفضت إلى 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ2% في أغسطس، وذلك بفضل توجيهات القيادة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للشؤون الاقتصادية للوطن، والحرص الشديد على تيسير الأحوال المعيشية للمواطنين.

وبحسب التقرير فإن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك استقر في شهر سبتمبر لعام 2023، إذ يأتي ذلك بفضل حرص القيادة واهتمامها، بينما يعكس ذلك الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، وسلامة النهج الذي وضعته القيادة الرشيدة، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030.

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نجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية

وجاء الاستقرار بفضل نجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت السعودية لاتخاذها منذ وقت مبكر، لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم، وانعكست بشكل إيجابي على التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023م، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023م، على أساس سنوي إذ كان 2%.

ومقارنة بشهر أغسطس 2023م، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا في سبتمبر 2023م بزيادة طفيفة بنسبة 0.01%.