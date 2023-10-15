شكرا لقرائتكم خبر عن 68.1 مليار جنيه تمويل ممنوح من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (الخاضعة لرقابة الهيئة) تمويلات بقيمة 68.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو من العام الجاري.

ووزعت تمويلات بين 23.43 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و16.7 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و5.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و3.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و2.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و513.4 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.

وذكرت الهيئة، أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 46.3 مليار جنيه حتى يوليو 2023، و2.3 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، و5.9 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة يوليو، و2.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين يوليو، و2.1 مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2023، أن إجمالي أقساط التأمين 5.8 مليار جنيه، موزعة بين 2.8 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و3.1 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.