شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوظائف المتاحة بجامعة الأقصر على بوابة الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة جامعة الأقصر لأعضاء هيئة تدريس جدد ومعاونيهم بكلية العلوم وعددهم 32 وظيفة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتضمن إعلان الوظائف الوارد علي بوابة الوظائف الحكومية ما يلي .. وتضمن إعلان الوظائف الوارد علي بوابة الوظائف الحكومية ما يلي .. 1-شغل عدد (6) وظائف أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة الأقصر بالتعيين أو النقل بالأقسام التالية (قسم الرياضيات - قسم الكيمياء - قسم الفيزياء - قسم النبات والميكروبيولوجى - قسم الجيولوجيا).

وظيفة أستاذ مساعد 2-شغل عدد (7) وظائف مدرس بكلية العلوم بجامعة الأقصر بالتعيين أو النقل بالأقسام التالية (قسم الرياضيات - قسم الكيمياء - قسم الفيزياء -قسم النبات والميكروبيولوجى - قسم الجيولوجيا).

وظيفة مدرس 3-شغل عدد (10) وظائف مدرس مساعد بكلية العلوم بجامعة الأقصر بالتعيين أو النقل بالأقسام التالية (قسم الرياضيات - قسم الكيمياء - قسم الفيزياء - قسم النبات والميكروبيولوجى - قسم الجيولوجيا – الحيوان).

وظيفة مدرس مساعد 4-شغل عدد (9) وظائف معيد بكلية العلوم بجامعة الأقصر بالتعيين أو النقل بالأقسام التالية (قسم الرياضيات - قسم الكيمياء - قسم الفيزياء - قسم النبات والميكروبيولوجى - قسم الجيولوجيا – الحيوان).

وظيفة معيد وعلى الراغبين في التقدم زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة، اعتباراً من 15/ 10/ 2023حتى 29/ 10 / 2023.

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